廉署起訴2名前保險代理人　涉詐騙佣金及保險賠償70萬元

廉政公署昨日(2日)落案起訴2名前保險代理人，控告他們涉嫌在9宗投保申請及相關保險索償中作虛假陳述，詐騙一間保險公司佣金及保險賠償共約70萬港元。2人獲准保釋，明日(4日)於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署接獲投訴並完成調查，落案起訴2名友邦保險前保險代理人，分別為梁景麒及余勝賢(同為35歲)，梁景麒被控9項罪名，包括4項串謀詐騙，以及5項欺詐，涉違反《盜竊罪條例》。余勝賢則與梁景麒同被控一項串謀詐騙罪名。

友邦保險會為客戶提供不同保險產品，在處理投保申請時，會考慮客戶的職業、年薪及病歷等。本案罪行涉嫌於2016年7月至2018年7月期間發生，梁景麒於案發時任職友邦保險的保險代理人，他於2017年12月獲晉升為小組經理後可獲取上線佣金，余勝賢是梁景麒的下線保險代理人。

4項串謀詐騙控罪指梁景麒涉嫌分別與余勝賢、另外一名下線保險代理人及4名保單持有人串謀詐騙友邦保險，在4份保單申請中虛報該等保單持有人的職業，誇大其月薪，並誘使保險公司批准該4份保單申請，以及向梁景麒及其下線保險代理人支付佣金。控罪並涉及在相關保險索償中涉嫌虛報該4名保單持有人受傷，誘使保險公司向他們支付保險賠償。

餘下5項控罪指梁景麒涉嫌向友邦保險虛報另外5名保單持有人的職業及╱或每月收入，並意圖詐騙而誘使友邦保險批准其5份保單申請，向梁景麒及其下線保險代理人支付佣金，及向該等保單持有人支付保險賠償，導致保單持有人、梁景麒及其下線保險代理人獲得利益，或導致友邦保險蒙受不利。

廉署調查發現，案件涉及佣金共約95,000港元及保險賠償共約60萬港元。廉署早前亦就有關調查，分案起訴上述部分保單持有人及下線保險代理人。友邦保險在廉署調查案件期間提供全面協助。