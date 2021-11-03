的士保險龍頭停收新單　業界憂保費上調無司機開工

的士保險費用近年飆升，保險業曾指出，加保費歸咎於的士意外頻生、索償額高且有包攬訴訟浮現，以致相關保險產品連年蝕錢。有本地商業汽車保險龍頭近日宣布，上月底起暫停接收新保單。有的士業界代表憂慮，有關安排或令保費上漲，屆時車主難免須調整車租，影響司機搵食，甚至整個業界及公共交通服務。

本港現時有約1.8萬輛的士，並向8間保險公司承接的士保險。當中，逾萬輛的士則經由泰加保險(泰加)。惟該保險公司由上周四(10月28日)起，暫停接收由其他保險公司轉保的新單，但強調會為現有保單持有人提供服務及續保。

泰加解釋指，對比2020年同期，在2021年度已額外承保1,300部的士，市場佔有率超6成，在嚴格管控風險的前提下，公司決定暫停接受從其他保險公司轉保，直至另行通知。公司會按核保及收費政策，以及各個別客戶的風險評估，為現有的士客戶提供續保，照顧現有客戶的保險需要。

據泰加保險年報資料顯示，去年的士保費收入於佔其集團整體48.9%，同年保費淨額增加2.3%，加上賠付率降至77.6%，的士保險業務錄得溢利3,300萬港元。惟2019年的士保險賠付率為151.8%，即虧損達1億3620萬港元。

工聯會汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠指，現時的士保險每年保費上調至3、4萬港元，較以往貴2至3倍。就泰加保險突拒絕承保，他憂其他保險公司或同樣退出市場，長遠保費或上調，甚至無保險而無法開工；礙於「羊毛出自羊身上」，車主勢向司機加租作轉嫁，後者收入變相減少，「搵唔到食咪無司機開工」。業界已向當局反映情況，促政府正視問題。

保險業以往曾指出，的士業保險產品連年蝕錢，主要原因是包攬訴訟等問題。有聲明指，政府應研究修例，不容許法援指定律師，以減低包攬訴訟問題，亦認為所有的士都應裝攝錄機拍攝路面情況，從而減少索償金額。