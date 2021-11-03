觀塘豆腐渣電梯　東方報道後即刻開齊

東方再次發揮第四權，為民請命！東方傳媒機構（下稱「東方」）今日（3日）獨家踢爆耗資近8,000萬元、屬全港第三長的觀塘曉光街至曉明街扶手電梯開通首月就壞足8次 ，更圖文並茂指出部分新近落成、造價不菲的扶手電梯系統故障頻繁。報道刊出後旋即引起市民迴響，負責興建觀塘天價電梯的政府部門即亡羊補牢，早上派出工人清潔電梯鐵板及周邊設施，全部電梯運作正常。而旺角天橋扶手電梯已回復正常；慈雲山行人輸送帶則仍然故障，當局將有關設施圍封等待維修。議員及市民均指傳媒揭發後政府才採取行動實在後知後覺，除支持第四權繼續監促政府外，亦要求全面檢視驗收工作。

東方踢爆以巨資建造的觀塘曉光街至曉明街扶手電梯，9月開放即壞足8次，鐵板滿是污泥，扶手邊有積水，三節下行電梯故障要腳痛市民咬緊牙關「行鐵梯」。東網記者今日重返現場視察，發覺故障的電梯已回復正常操作，相關部門亦派出兩名工人，利用抹布及清潔劑清理藏於鐵板縫隙中的泥污，有鐵板經過清理後煥然一新，與早前滿布污泥情況形成強烈對比。

現場使用電梯的吳小姐直言，開放不久的電梯經常停用及變髒，有傳媒報道才「踢一踢郁一郁」，此不應為部門處事之道；另一市民周小姐亦指，不應待問題曝光後政府才採取行動，亦支持傳媒持續揭示社會問題，督促政府工作。另外，至於9月底才開放，卻已拖延23年的旺角道橫跨彌敦道的行人天橋伸延部分，早前故障的扶手電梯已完成修復，運作如常。

有兩段行人輸送帶壞足半年的慈雲山行人通道系統，今日依然未能啟動，惟當局在其中一條輸送帶加設圍板，圍板上寫着正進行例行維修，縱然該告示的完工日期由上月30日，改為本月20日，但對比早前愛理不理的狀態已有改善。

議員柯創盛直言，香港好在有東方，並一直發揮監察政府的作用。他再次體會政府部門在驗收此類設施時失職，期望政府能主動檢視，不能每次都因為傳媒踢爆後才去「補鑊」，透過發揮第四權後才後知後覺，市民會對此感到失望，亦對政府失去信心。他促請政府就電梯工程乃至其他工程事宜，制訂一個全面的驗收標準，確保工程啟用後，不會影響市民出入。