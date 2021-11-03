更多國家選擇與病毒共存　許樹昌：香港清零暫不可能

新冠肺炎疫情持續接近2年，不少國家在防疫上採取截然不同的措施，如中國一直維持「清零」目標；而英國、新加坡、新西蘭、歐洲多國等紛紛選擇與病毒共存。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(3日)在健康城市聯盟國際大會提出，當疫情狀況安全時，才將「清零」政策改成「與新冠病毒共存」，又建議選擇與病毒共存的國家打第3針，增強抗體水平，對抗傳染力強的Delta變種病毒株。

香港由疫情爆發後謹守「清零」策略，許樹昌指要達到「清零」暫時是不可能的，但「清零」前的隔離及控制措施能有效防疫，他以中國為例，湖北省在爆發初期便已封城。至今中國接種疫苗人口比例接近76%，在「清零」政策下，平均每日新增約3,000宗確診，若中國選擇與病毒共存，他相信確診數字「不只這個數」。

除了英國、新加坡外，南韓亦於日前改變防疫策略，選擇「與新冠病毒共存」，分3階段有序放寬社交距離措施。雖然這些國家的接種疫苗人口比例高企，惟疫情均有惡化的迹象。許樹昌表示，新冠疫苗的抗體眾所周之是會隨時間下降，加上Delta變種病毒肆虐，1人染上Delta病毒便可傳染5至8人，因此即使國家如新加坡已有逾80%人接種了疫苗，每日都有數千宗確診個案，甚至雙位數字的死亡率，變種病毒大大降低疫苗的有效性。

許樹昌遂建議與病毒共存的國家安排民眾打第3針加強劑，他引用以色列的數據，指出多達42%人口已打第3針，抗體明顯比只接種2劑疫苗高，相信能把疫情大爆發的風險減輕，以防醫療系統崩潰。