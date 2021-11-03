光城者7成員涉串謀顛覆　11.18區院答辯

組織「光城者」涉嫌策劃恐怖活動，警方今年7月在尖沙咀一間賓館，偵破懷疑製造土製炸彈的材料，並拘捕該組織的多名成員。國安處早前再拘捕該組織4男3女、年齡介乎15至25歲的成員，指他們涉嫌宣揚顛覆國家思想，控以一項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。7人今天（3日）被押解到西九龍裁判法院再提訊，各人仍暫毋須答辯，將轉介到區域法院處理。署理總裁判官羅德泉將案件排期11月18日在灣仔區域法院答辯，期間7名被告續須還押。

7名被告為蔡永傑（男、20歲、倉務員）、陳右津（男、25歲、售貨員）、郭文希（女、18歲、中學生）、16歲阮姓男生、16歲梁姓女生、16歲蔣周姓男生，以及一名15歲女生。其中蔣周今天有保釋申請，但遭羅官拒絕；其餘6人則放棄申請保釋。

控罪指，7人於2021年1月10日至5月6日期間，在香港一同與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。除本案外，其中一名被告郭文希亦另涉早前控告的炸彈案。

案件編號：WKCC3965/2021