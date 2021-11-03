廿歲仔偷拍女生裙底斷正　警搜屋檢仿製槍累母同被捕

黃大仙警區於10月初接獲報案，指於一個網上平台發現一些區內的女學生裙底照片。經調查發現涉及逾100張由下而上偷拍的裙底照片，當中70人為女學生，涉及10多間中學。昨日(2日)警方拘捕偷拍的男子，經搜屋檢獲5支仿製槍，遂以「非法拍攝或觀察私密部位」﹑「盜竊」及「管有仿製槍械」罪，拘捕該名20歲青年及其49歲母親。

該警區重案組督察李嘉偉表示，10月4日收到1間學校舉報，指該校女學生的裙底相，被人上載到1個社交討論區，該些照片大部分在公共交通工具上拍攝，包括港鐵、巴士、或港鐵站等公共地方，有理由相信照片是在事主不知情、或不同意下被人以手機偷拍，偷拍者趁人多擠迫，或受害人乘搭扶手電梯時犯案。偷拍者更將該些裙底照片及短片於討論區出售，以獲取金錢利益。警方對此零容忍，經深入調查及情報分析後，鎖定疑犯身份。

昨午探員在港鐵彩虹站內埋伏，見到1名男子尾隨1名女生搭扶手電梯，並以手耭偷拍其裙底，探員立刻現身，並以涉嫌「非法拍攝私密部位罪」，拘捕該名報稱無業的20歲男子，並檢獲涉案手機。警方於同晚押解男子到將軍澳健明邨搜屋，於其電腦內檢獲裙底照片及約10條短片，又在屋內起出3支仿製手槍及2支仿製步槍、逾9,000粒BB彈、及1張於去年9月報失、屬於他人的八達通卡。因此，警方以涉嫌「管有仿製槍械」拘捕該名男子及與他同住的49歲母親。案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

該警區總督察(刑事)潘兆鏗指，初步相信疑犯屬個人犯案，持續約半年，拍攝地點涉及全港多區，每條短片收費數十至數百港元不等，警方亦已掌握買家紀錄，仿槍械是否經改裝及威力有否違條，需要進一步檢驗。

警方提醒市民，《2021年刑事罪行（修訂）條例》已於10月8日生效，就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，發布源自上述兩項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行，4項罪行最高判囚5年。該條例亦適用於社交媒體，市民切勿以身試法。並呼籲家長留意子女安全，教導他們保護自己，若遇任何人作出可疑行為，應盡快報警。