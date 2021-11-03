6.4集結案續審　黎智英受訪曾揚言一定出席集會

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認控煽惑他人參與、及明知而參與未經批准集結等2罪。案件今天(3日)在區域法院續審，控方今天庭上播放一段由《蘋果日報》在訪問黎智英的新聞片段，黎智英在影片中揚言，自己一定會出席六四集會，並且呼籲市民不要被嚇倒。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

除播放片段外，控方亦傳召衞生署醫生陳虹作供。陳現任衞生防護中心的感染控制處主任。去年5月28日，她代表衞生署通知警方，表示不建議舉辦大型集會活動。辯方在盤問時，指去年3月有逾200多宗新冠肺炎確診個案，但到5月個案數字急跌至5宗，故政府決定放寬防疫措施的限制。陳表示無法對政府決定作評論，並指當時衞生署發現有不明來歷的感染個案，故疫情在去年5月時仍有爆發風險。

辯方亦有問及戴口罩、保持社交距離等防疫措施的效用，陳表示即使大型集會的主辦單位能夠實行上述防疫措施，也不能消除傳播病毒的風險。例如政府建議保持社交距離為1.5米，惟有數據顯示新冠肺炎病毒的傳播距離可以遠達6至8米，故此署方不建議舉辦大型集會。她表示過去曾參加過六四悼念集會，對於支聯會管理群眾的方法有一定認知。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020