涉22年前窩藏縱火命案疑犯　男子認妨礙司法公正判囚

1999年旺角聯合廣場一間售賣翻版光碟的店舖被人投擲2枚汽油彈，導致一名途人被燒死，另有2人被燒傷。事後有4名男子因此案被判誤殺罪成，判監12至26年。警方在事隔近22年後再拘捕一名涉嫌於當年窩藏疑犯的男子。該男子一直潛伏在港，卻於去年因應全港市民換領身份證計劃，前往換領新證時，被揭發而被捕。他今天（3日）於區域法院承認一項妨礙司法公正罪，被判囚2年1個月23日。

被告劉潤强（49歲），承認於1999年1月28日至2月10日作出妨礙司法公正行為，即協助張志謙及范柏基阻礙就刑事罪行的拘捕及檢控。案情指當年的案件造成1死2傷，警方其後在1999年2月於被告位於元朗的住所找到張范2人，並將他們3人拘捕。被告當時表示對縱火一事不知情。由於證據不足，警方於同年6月將被告釋放。但及後范曾2人指被告及另外2人亦在案發現場，警方於是通緝被告。

據入境處紀錄，被告從未離開香港，而他一直沒有更換智能身份證，惟被告於去年則因應換領身份證計劃前往換證，在同年12月9日被捕。被告在警誡下，表示張是他表弟，他視張如弟弟般，而范則是張的朋友。他當年得張2人與縱火案有關時，恐張父得知及張有麻煩，才讓張2人到其租用的元朗單位。被告又指從電視得知其年齡組別可換領身份證，他遂往換身份證，以便尋找工作。

案件編號：DCCC 329/2021