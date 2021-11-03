迷你倉大火死因研訊　同袍作供講述抬出殉職隊目經過

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（3日）踏入第40天。有份將許志傑抬離火場的消防員馬啟耀作供，當日一行5人入火場「接更」換許及其隊員出火場，後來在火場其中一個儲物室內發現許志傑，當時他已沒有任何反應，呈趴倒狀，雙手抓住鐵皮。後來數名消防員合力將許抬離火場，耗時約8分鐘。

屬青山灣升降台隊伍的消防員馬啟耀作供表示，火警發生第3日（2016年6月23日），他與高級消防隊長溫志平等共5人一同入火場，打算接手觀塘泵車隊伍的工作，溫走在最前、他跟在溫之後，入火場不久後遇見早前作供的觀塘泵車主管邱曉生。溫告訴邱：「可以離開火場」後，便與他再前行幾步並轉右，後面3位隊員則負責在轉彎位置帶喉。他和溫2人再行前約10米，走到一個儲物室前，溫大叫：「觀塘泵走，我接你更」。

馬啟耀續指，約一分鐘後有2名消防員從該儲物室離開，溫跟着該2名同袍走，並吩咐他聯絡在他們後面帶喉的3名隊員上前，一同協助將暈倒在儲物室內的許志傑抬離火場。他當時一人站在儲物室門外等候隊員並觀察環境，見到許身體傾前，趴在箱子前，雙手抓住鐵皮。他解釋因怕後面隊員見不到他會走錯路，所以沒有立即走入儲存室內。之後3名隊員約在2分鐘後趕到，4人便合力將許抬出火場。此時溫剛好折返，指示他們走另一條捷徑。他表示抬人期間雖然沒有明火，但現場很大煙和嘈吵，所以沒留意許的呼吸器有沒有響起警號，並沒有留意許的氣樽存量。

案件編號：CCDI-333,334/2016