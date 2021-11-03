建築工人涉性侵繼女案　事主否認捏造指控

6旬建築工人被指在4年內多次性侵犯兩名未滿16歲的繼女，更以趕走她來要挾其中一名繼女就範，案件今（3日）於高院續審，較年長的繼女接受辯方盤問。她不同意辯方所指，性侵事件其實從沒發生的說法。她指當時沒反抗又沒告訴母親，是因那時年幼不懂反抗，且擔心被告會不給生活費增加母親的負擔，故當時像「布娃娃」般順從被告。

代號「WYT」的67歲被告，否認一項企圖強姦、3項強姦、3項向16歲以下兒童作出猥褻行為及3項非禮罪。10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，當中9項控罪涉及當時11至15歲的事主X，餘下一項非禮罪則涉及X當時約8至9歲的胞妹Y。除一項控罪發生於被告在港的住所外，其餘9項控罪均發生於事主母親M在內地汕尾市的家中。

辯方指X被告於2012年首次見X後，第2次見面已是2016年2月的農曆新年，到3月被告才跟X一同生活。X指首3項控罪是在2015年發生，根本沒有可能。X解釋她混淆了事發年份，只記得是在小四時發生，遂以此推算是2015年，但該3次事件確有發生過。

辯方指首3項控罪（即企圖強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為及強姦罪），X表示只在首次事件反抗，而且3次事後都無告知母親，故質疑這些全屬捏造。X解釋指當時想跟母親同住，母親說過要跟她住便要順從被告。X又指因當時年幼，不知道該些行為不對，亦不懂反抗，故才像「布娃娃」般任被告擺布。她又指她擔心不順從被告，他會不給X母生活費，故她沒反抗或把事件告訴母親，直至2016年5至11月發生第4項控罪所指的強姦事件後，她才意識到被告的行為不對，且不想與他們同住。

案件編號：HCCC 309/2020