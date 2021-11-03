氣候暖化兼過度捕魚　科學家料本世紀中一半常見海產將消失

全球暖化日益嚴峻，有漁業科學家今天(3日)發布最新研究顯示，氣候變化加上過度捕魚活動，令亞洲漁業在未來數十年間面臨崩潰危機，至本世紀中若全球平均溫度上升1攝氏度，南海的魚獲收益預計會減少30至70億美元。若按此趨勢，至本世紀末本港海鮮市場中常見的海產物種，例如石斑、金線魚和鯛魚，或大幅減半。

研究由加拿大英屬哥倫比亞大學的漁業科學家及ADM Capital Foundation進行，漁業學團隊透過先進、以生態學為根據的科學推算模型，推算氣候變化及過度捕魚對魚類數量及東海和南海漁業收益的影響。研究結果詳載於加拿大英屬哥倫比亞大學《OceanAsia》系列的第2份報告，《釜中游魚 回頭是岸：南中國海及東中國海漁業的未來》。

報告顯示，水產養殖業對魚類飼料的需求增長正開始加劇，東中國海和南中國海過度捕撈的問題。但若按極端氣候變化的軌迹推演，2050年的氣溫將上升2攝氏度，南海的主要商用魚物種及無脊椎動物物種數目很可能會急遽下降，令許多地區漁業經濟體面臨嚴重崩潰危機。

在較樂觀的模擬情景中，即至本世紀中全球平均溫度上升1攝氏度，南海的魚獲收益預計會減少30至70億美元。按推算，到本世紀末，若在嚴峻氣候變化下如常持續捕魚活動，南海主要商用魚物種的重量(生物量)將下跌90%，每年收益預計減少超過115億美元。

至於海域的暖化問題比全球平均率高出達十倍，研究指，南海熱帶水域的情況更甚，因為該處魚類的耐熱能力已到極限。在某些氣候變化情景中，香港海鮮市場中常見的海產物種，例如石斑、金線魚和鯛魚，到了本世紀末可能大減至只有現在數量的一小部分。

香港大學榮譽教授兼本報告作者薛綺雯呼籲各方立即行動，減少未來十年的捕魚活動，又建議水產養殖業急須考慮改用其他蛋白質來源代替幼魚飼料，以避免對亞洲主要海洋造成無可補救的損害。