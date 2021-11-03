年廿四年宵開檔　攤位本月中開始競投　續禁賣乾貨及快餐

食環署今日(3日)公布，明年農曆年宵市場攤位將由本月15日起分批公開競投。年宵市場會由明年1月26日(即年廿四)至2月1日，一連7日在15個地點舉行，共設940個攤位。今次年宵市場維持不設乾貨攤位及快餐攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花。而攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320港元至5,440港元不等。

下個農曆年的港島、九龍及離島區會有6個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園、觀塘觀塘遊樂場、黃大仙摩士公園、深水埗長沙灣遊樂場及東涌達東路花園，共有395個攤位。新界區則有9個年宵市場，包括葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、大埔天后宮風水廣場、元朗東頭工業區遊樂場及屯門天后廟廣場，共有545個攤位。

其中最受曯目、最大規模的維園年宵市場攤位的競投，將於本月15及16日在荔枝角政府合署舉行，所涉攤位共175個，攤位底價為5,440港元。至於東涌達東路花園及西貢萬宜遊樂場的攤位競投，將分別於本月22及26日舉行，所涉攤位分別為10及16個，底價為320港元。

食環署表示，投標者可競投多於一個攤位。投得攤位後，投標者須即時繳付成功出價的款額及親自以自己名義登記成為投得攤位的獲許可人，並須即場簽署特許協議，否則會喪失獲得經營該攤位的權利。年宵市場的場地會於市場開放前3日，即明年1月23至25日讓中標者入內搭建攤位。政府有權延遲開始日期和縮短特許期，包括搭建攤位和年宵市場營業時間，或暫停或取消年宵市場的全部或部分，毋須交代原因。

該署強調，中標者只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認爲獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，署方有權指示獲許可人停止有關活動。

該署同時指出，因應疫情發展，年宵市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府亦可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消舉辦年宵市場。有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮這些因素。