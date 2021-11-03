女工清潔行車道遭車撞斃　 勞處要求柴灣新巴車廠停工

柴灣發生致命交通意外。現場創富道8號新巴車廠，昨午(2日)5時59分，一輛新巴工程車意外撞倒一名姓黃(66歲)清潔女工，她腳部受傷，清醒由救護車送往東區醫院治理。惟其後清潔女工情況惡化，陷入昏迷，搶救至昨日傍晚6時27分後證實不治。勞工處正進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

勞工處對事件表示高度關注，對有工友在意外中身故，感十分難過，並對其家屬致以深切慰問。得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。處方會向有關僱主及處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其在行車道上的清潔工作，直至信納有關僱主及處所佔用人已採取措施消除有關危害，才可復工。

處方亦敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

現場消息指，當時工程車擬駛出右轉，清潔女工則疑在一條柱後工作，由於工程車司機視線受阻，未能及時發現並驅車撞倒女工。警方正進一步調查意外經過，並以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕姓鄧(61歲)工程車男司機。案件交港島總區交通部特別調查隊跟進。