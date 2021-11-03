傳港府研機場分隔內地及外國航班旅客　防交叉感染助通關

香港國際機場是走漏輸入個案的高危點，為了進一步達致與內地通關，傳港府正研究考慮在機場分隔內地及外國航班的旅客，進一步防止交叉感染。食物及衞生局今日(3日)回覆指，當局正檢視旅客抵港及離港的安排，有需要時會進一步分隔來往不同風險地區的旅客。機管局亦指，一直與政府保持緊密溝通，會不時審視機場防疫措施，並配合政府最新的檢疫安排。

本港新冠疫情於過去數個月持續穩定，除了在10月8日錄得1宗涉及機場員工的本地個案，每天主要維持單位數字的輸入個案，而當中絕大部分都是於抵港時或檢疫期間發現，可見機場屬病毒流入的高危點。

消息指當局研究在機場的離境層及抵港層分別劃出兩個區域，以分隔內地和國際航班旅客，以避免兩邊旅客交叉感染，期望為將來與內地通關作準備。

食衞局回覆指，政府正根據相關風險評估檢視旅客抵港及離港的安排，以加強機場的感染控制措施，包括可能進一步分隔來往不同相關風險地區的旅客。事實上，在過去一段時間已在機場實施措施以減低輸入個案的風險，例如透過指定抵港通道及「檢測待行」安排分隔從內地和海外抵港的旅客，而抵港和轉機旅客亦分隔處理。