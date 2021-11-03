中環新海濱3號用地中標者須重建舊天星鐘樓　兼負責管理及維修

發展局以雙信封制方式為中環新海濱3號用地招標，最終批予恒基兆業地產。根據該局今日(3日)公布的中標設計方案概念圖，其中展示了1幢鐘樓建築物。東網為此向發展局查詢，得悉3號用地的發展商須負責重建舊天星鐘樓，於該鐘樓的原址作興建、管理及維修。至於舊天星鐘樓拆卸後部分配件包括兩個鐘面、長短針、指針操控桿等，目前屬康樂及文化事務署歷史博物館的館藏。日後3號用地的發展商可按既定程序向其申請借用相關藏品，在符合有關條件下作公開展示用途。

規劃署早年曾公布中環新海濱城市設計研究，當中討論重組皇后碼頭及重建舊天星鐘樓議題時，曾提出A、B兩個設計概念。其中概念B曾提及在中環3號用地重建舊天星碼頭鐘樓，並包括1個展示保存組件的鐘樓展覽廊，亦提到皇后碼頭原址重組後會作為休憩處。

發展局今日回覆東網指，舊天星鐘樓原址位於中環新海濱3號用地之內。3號用地的規劃大綱於2016年經討論和修訂後，獲城市規劃委員會批准，成為3號用地發展的重要指引。規劃大綱明確要求3號用地的發展商須尊重原來設計的原則，在原址重建舊天星鐘樓。有關要求亦在3號用地的賣地章程中反映。

至於重置皇后碼頭方面，政府於2007及2008年曾建議在中環9號和10號碼頭之間重置皇后碼頭，以紀念並恢復其碼頭的功能。隨後政府在2016年就重置皇后碼頭的設計方案進行公眾諮詢，結果意見紛紜。該局指出，現時原址已經填海興建道路等基建，提出原址重置的意見現實上難以得到，內陸位置亦不可能有碼頭功能。

另一方面，亦有公眾認為在已有足夠碼頭上落設施的位置重置皇后碼頭屬浪費資源。基於複雜考慮，當局目前希望探討能否把握未來維港兩岸更多海濱長廊陸續開通的契機，在合適的沿海位置重置1個具備碼頭功能的皇后碼頭，待有具體方案時會諮詢持份者。