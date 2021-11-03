九巴推長者優惠　周末過海線車資全額回贈　11.21免費搭巴士

今月21日是「長者日」，九巴今日(3日)宣布今月內推出一系列長車乘車優惠，除了長者日當天可免費乘搭九巴外，月內其餘7個周末和周日，長者亦可免費乘搭69條由九巴營運的過海巴士線，即每程慳2港元。

九巴表示，指定的7個周末和周日分別是今月6、7、13、14、20、27及28日。合資格的長者乘客可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭過海巴士線。

為進行車資回贈，長者乘客須今月內於club1933登記其使用的長者八達通卡或八達通產品號碼。長者在上述日子使用長者八達通乘搭有關巴士，會先繳付車資。然後在隨後的10個工作天後至30天內，或於club1933登記八達通號碼後的10個工作天後至30天內，到各區的「八達通服務站」或透過八達通App拍卡，便享有關車資回贈。

另外，九巴亦計劃於全港4,000多輛巴士車廂，以及各個巴士站的資訊屏幕，提供長者健康資訊短片，包括邀請醫生和專家講解健康資訊，提供保健小貼士，提醒長者注意健康。

為鼓勵長者出行，政府早於2012年推出「2蚊乘車優惠」。相關優惠將於明年2月27日起，把合資格年齡下調至60歲，且擴展計劃至紅色小巴、街渡和電車。