進口包裝烏賊片驗出新冠病毒　葵涌嘉里貨倉納強檢

食環署轄下的食物安全中心(食安中心)今日(3日)表示，昨晚(2日)接獲衞生署衞生防護中心通知，在預防性檢測中驗出有進口冷藏烏賊片表面樣本及其內包裝樣本帶有新冠病毒。該批烏賊片進口後一直存放於葵涌嘉里溫控貨倉的倉庫，沒有流出市面。

此外，政府宣布，任何在本年10月29日至11月3日期間，曾身處葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫(香港)有限公司的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於本周五(5日)或之前接受檢測。

食安中心昨日從一批390箱(約3,100公斤)由馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片，抽取共12個烏賊片表面樣本及包裝樣本進行檢測。化驗結果顯示1個烏賊片表面樣本及1個內包裝樣本帶有新冠病毒。

得悉檢測結果後，食安中心今日聯同衞生防護中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。進口商已按食安中心指示將涉事批次的烏賊片全部銷毀。食安中心亦會加強對同類產品的檢測。

新冠病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世衞及各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染新冠肺炎。

由2020年中至今，食安中心已抽取超過2萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，當中只有上述樣本和今年8月曾公布的䱽魚及包裝樣本檢測「中招」。