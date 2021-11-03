政Whats噏：建制拋方案游說保留區會　學者：摺埋係選擇　

區議員宣誓風波告一段落，依家只係得返約150名區議員，部分區議會更陷入停擺狀況。隨住政府收回區議會僅有嘅撥款權力，加上有議會因人數不足難以運作，令「摺埋」區議會嘅呼聲四起。有地區人士最近提出一系列改革區議會建議，頻頻同政界及地區人士會面，希望可以力挽狂瀾，保留區議會啊。之但係，有學者就認為只要將地區組織功能稍為改變，都可以取代區議會，直言廢除區議會係另一選擇。

組織「元朗監察議會聯盟」最近拋出改革區議會嘅方案，建議包括按新一屆立法會選舉分區劃界，將18個區議會劃為10區；重組每區區議員人數至40名，分別設有直選議席、當然議席及選委議席。聯盟又建議修訂選舉及地區行政制度，包括喺各區設立管治委員會，由問責青年及地區事務專員擔任主席，統籌地區各項小型工程及社區參與活動撥款等。

聯盟召集人、元朗前區議員李月民回應時話，早前一直與政界及地區人士討論區議會去向問題，佢話聽到外間有聲音認為區議會已失效，地區分區委員會可以取替職能。但佢就話地區意見未必係咁睇喎，強調區議會仲有反映民意同監督政府嘅功能，認為有需要保留，希望透過修改制度解決2019年出現嘅問題。佢仲話已將有關意見交畀行政會議成員、議員同地區組織考慮添！

依家外界有強烈聲音要求取消區議會，而有建制陣營就想保留，但呢個如意算盤又打唔打得響呢？香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強就話，現時大批區議員離任及被取消資格後，政府仲可以向地區組織或分區委員會了解區內情況，未見對民生有好大影響。佢又話，雖然區議會能夠掌握民情，但認同如將分區委員會職能改變，其實都可以取代區議會功能啊，廢除區議會或者都係另一出路。

至於有意見認為要保留區議會，陳偉強話政府要大刀闊斧改革，否則如只係舊瓶新酒沿用過往形式運作，相信都難以有好效果，認為政府應仔細研究，睇吓區議會仲有冇存在價值。

其實有政府官員早前曾形容現時區議會「殘缺不存」，政府又決定重掌撥款權及以其他途徑同地區聯繫，如果呢種運作形式係行得通，究竟區議會仲係咪有存在價值呢？