警油麻地及黃大仙冚3賭檔　拘17男女兼發告票

油尖警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，於今日(3日)中午12時許在區內展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，突擊搜查兩個分別位於油麻地廟街及佐敦道的單位，搗破兩個懷疑釣魚機賭檔，一共檢獲10部釣魚機、17張遊戲卡、兩部讀卡器及小量現金。

行動中，警方在賭檔拘捕一名40歲男主持及一名54歲女主持，涉嫌「經營賭博場所」及違反營業規定，另外4名菲律賓籍女子、一名本地女子、一名印度漢、一名內地漢及一名本地男子(34至59歲)共8人，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。同時，6名身處於廟街單位內的人士(34至59歲)，亦涉違「禁聚令」被票控。所有被捕人士被帶署扣查。

此外，黃大仙警區特別職務隊於今日下午2時許，突擊搜查牛池灣村一店舖，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀及小量賭款。行動中，一名姓張(66歲)男主持涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外6名女賭客(47至66歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，7人同時涉違禁聚令被票控，被帶署扣查。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。