9成機場員工已接種新冠疫苗　機管局將安排打第3針

為配合政府今日(3日)公布接種第3劑新冠疫苗，香港機場管理局表示將配合政府計劃，為機場員工實施相關接種安排。機管局表示，「特定群組」機場員工，即在執行職務時無可避免地與轉機或過境旅客、外國機組人員及高風險貨物有接觸，必須完成接種2劑疫苗，並每3天接受檢測1次。機管局會繼續與所有機場營運公司合作，以實施第3劑疫苗接種的安排。

機管局亦公布，所有進入機場禁區範圍的員工，除有醫療原因外，亦已全部完成接種疫苗。除此以外，在機場社區工作的90%員工已接種疫苗，他們分別來自香港國際機場逾270家公司。機管局已要求機管局所屬員工須接種疫苗。截至現時為止，機管局及機場保安有限公司約有97%員工已接種疫苗。

機管局已按照衞生署的要求及建議，實行其他防疫措施，包括為旅客及機場員工劃分獨立用餐區、規定本地機場地勤人員須避免與機組人員及旅客接觸，以及要求員工按照衞生署建議佩戴適當保護裝備。機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機場運作的首要任務為預防疫情，藉以保障員工、旅客以至社區。