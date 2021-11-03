紅磡酒店闢製毒工場　警拘兩毒師檢逾400萬元貨

港島總區特別職務隊人員早前根據線報及經深入調查後，鎖定一名中國籍男子，懷疑與本地一個活躍於九龍的販毒集團有關。為掩人耳目，該名男子會入住本港不同的酒店並進行制毒及包裝毒品工序，再把製成品交由其他成員於本地進行分銷。

經過連日部署，探員於昨日(2日)在紅磡一酒店展開緝毒行動，於酒店附近截查該名姓王(23歲)男疑犯，並檢查其身上一個背包，發現內藏約385克懷疑霹靂可卡因。

探員遂將王男押至其租住的酒店房間進行搜查，期間發現另一名懷疑涉案的姓張(23歲)中國籍男子在上述房間內。經搜查後，在房內再檢獲約755克懷疑霹靂可卡因、約1.7公斤懷疑可卡因粉末、大量製毒器具、毒品包裝工具及有殘餘毒品的煮食煲。警方遂以「製造危險藥物」拘捕兩人，王男亦同時涉嫌「販運危險藥物」，現正被扣留調查。檢獲的毒品總市值約410萬港元。行動仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方留意到近期毒品案被捕者有年輕化趨勢，相信犯罪團夥利用年輕人「搵快錢」的心態作招徠，年輕人亦在沒有深思熟慮的情況下犯案。警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

警方提醒，與毒品相關的案件是嚴重罪行，年輕人不要輕信謠言，以為自己年輕，警方及法庭就會以寬鬆方式處理，而家人及師長亦要多留意年輕人的情況。