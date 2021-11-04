深水埗唐樓闢釣魚機賭檔　警拘控負責人及5賭客

深水埗警區特別職務隊，根據線報及經調查後，昨日(3日)傍晚6時許，展開代號為「犁庭掃穴」及「虎撲」的行動，突擊搜查荔枝角道314號一幢唐樓的住宅單位，檢獲4部釣魚機、一批遊戲卡、及約1200港元賭款，單位內6名男女被捕。

警方指行動已搗破一個非法釣魚機賭檔，姓廖(30歲)男主持涉嫌「管理賭博場所」，以及違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）和「《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）」，並將對其提出檢控；另外，2男1女、1內地漢、1內地女(32至41歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕4男2女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近2年，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。