東方日報A1：第3針接種　老弱作先鋒

谷針沒完沒了，港府跟隨專家委員會建議，昨公布第3針新冠疫苗接種安排，免疫力弱及高感染風險人士為優先組別，料有186萬人，明日起可網上預約接種，最快本月11日打針，惟對溝針副作用風險零解畫。專家建議第3針接種由內地及德國合研的復必泰疫苗有較佳免疫反應，惟該款疫苗僅餘170萬針存貨，不但未夠優先組別全數接種，更隨時令從未打針的市民「最後衝針」，令由內地研發的科興疫苗「滯銷」。

優先組別包括免疫力弱人士，例如癌症病人、器官移植病人及晚期愛滋病患者等，港府指此類人士的第3劑疫苗應與第2針相隔最少4星期，且需攜同醫生證明。而較高感染風險的人士亦可優先補針，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及工作環境有較高暴露風險的員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員。此類人士的第3針要與第二針相隔至少半年，打針時要出示工作證明。

公務員事務局局長聶德權表示，專家建議第3劑接種復必泰疫苗可能產生更好的免疫反應，他強調選擇接種哪一款疫苗屬個人意願，市民可按自身的情況作出個人選擇。對於本身打復必泰疫苗的高風險群組，港府就建議第3針繼續打復必泰疫苗，「不過亦都可選擇接種科興疫苗」。衞生防護中心總監徐樂堅指，市民選擇疫苗會有自身考慮，例如接種科興疫苗的人可能認為該疫苗副作用較少，會繼續打科興。港府目前不會更改接種兩針作為完成接種的定義。

優先組別人口約有186萬，其中92.5萬人是接種科興疫苗的長者。港府已採購的750萬劑復必泰疫苗已全數運抵香港，目前尚有170萬劑存貨。被問到是否足夠供應補打第3針人口，聶指當中部分人在接種第二劑後仍未夠半年，因此需求不會太迫切，政府會視乎需求向藥廠補購。

香港民用航空事業職工總會主席李永富估計，機場早前有確診個案，加上機場員工較易接觸入境人士，若他們家中有未達接種年齡的子女，風險會較高，建議機場人員補打第3針。他又指曾有員工反映檢測抗體水平後，發現抗體已消失無幾，他們亦希望盡快接種第3針。社區組織協會幹事連瑋翹表示，協會曾向長者了解意願，大多傾向第3針接種同款疫苗。他又指不少長者對是否適合補針有疑問，尤其是打首兩針後出現較嚴重副作用的情況，促當局公布清晰指引。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，優先組別未必全部會選擇接種復必泰疫苗，因該款疫苗的副作用較大，而副作用是不少市民選擇疫苗的重要考慮因素，尤其本身接種科興疫苗後，若沒有出現大問題，一般會繼續選擇接種同款疫苗，「你一轉其他疫苗，就會增加副作用的不確定性」。他又指對長者來說，疫苗用以預防重症較為重要，而智利研究指上述兩款疫苗在預防重症上效果相若。

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