陳肇始懶理疫苗存貨量　第3針打邊款任君選擇

港府跟隨專家委員會建議昨(3日)公布第3針新冠疫苗接種安排，其中免疫力弱及高感染風險人士為優先組別，其大玩「自助餐」，容許市民自選接種由內地及德國研發的復必泰，或由內地研發的科興疫苗，但就對溝針副作用等風險零解畫。食物及衞生局局長陳肇始今早(4日)在電台節目表示，相關人士可自由選擇2款疫苗，當局會監察疫苗的使用量及了解是否需要再採購，認為市民毋須擔心是否有足夠疫苗。

陳表示，相關人士明日(5日)起可網上預約接種，最快本月11日打針，政府正研究由私人機構提供復必泰疫苗接種，需探討儲存安排，及了解接種復必泰時，可否在同一診所接種科興疫苗或流感疫苗等，暫時未有落實時間表。

她重申，全球疫情仍然反覆，死亡數字及確診數字仍然不斷上升，雖然本地疫情已經清零，但仍有風險，打針可加強保護力。至於目前21間社區疫苗接種中心，只會營運至12月底，之後中心數目料減至單位數。陳承認接種中心會減少，但仍有提供其他接種服務，包括落區為市民接種。

港府昨指，優先組別包括免疫力弱人士，例如癌症病人、器官移植病人及晚期愛滋病患者等，指此類人士的第3劑疫苗應與第2針相隔最少4星期，且需攜同醫生證明。而較高感染風險的人士亦可優先補針，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及工作環境有較高暴露風險的員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員。此類人士的第3針要與第二針相隔至少半年，打針時要出示工作證明。