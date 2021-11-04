免疫力弱患者達10萬人　專家指打齊2針亦未必出現抗體

港府谷針谷到盡！政府昨(3日)公布為優先組別接種第3劑新冠疫苗，當中包括癌症、器官移植病人及晚期愛滋病患者等免疫力弱人士。醫管局總行政經理劉家獻今早(4日)在電台節目表示，估計該類在醫管局覆診的人士約9萬至10萬人，由於他們免疫力弱，打2劑疫苗未必起到抗體，所以有需要在接種第2劑後最少4星期打第3針。

劉表示，有關組別人士會經常回醫管局醫院接受治療，他們可向醫生取證明書打第3針。他指會留意接種的人數會否增加，及是否需要增加地方進行接種。而醫護人員方面，他指醫管局已有96%醫護打齊2針，會陸續安排他們打第3針。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，其營運的將軍澳體育館社區疫苗接種中心，現時每日只接種幾百針，如果接種人數增加，他們亦可以應付。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，以其他地方資料顯示，不論之前2劑是接種科興或復必泰，所有已接種成年者日後亦有需要打第3針。至於相關人士打第3針時應該選擇哪一種疫苗，何認為2款疫苗均安全，同樣有加強保障效果。