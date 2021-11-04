警破大埔村屋製毒工場　檢830萬元毒品拘1男

警方毒品調查科於前日(2日)展開反毒品行動，成功在大埔一村屋搗破一個製毒工場，並以涉嫌「販毒」及「製毒」拘捕場內1名男子，行動中檢獲毒品總值約830萬港元。

毒品調查科高級督察吳嘉倫指，警方根據情報分析及深入調查，鎖定大埔區內一個村屋單位，相信被人用作製毒工場，遂於行動當日下午派員在附近埋伏。及至當日下午4時20分，一名男子由目標單位步出，探員隨即上前截停男子，並在其身上搜出約2克霹靂可卡因。

警員將男子押返單位作進一步搜查，再發現約1.6公斤可卡因、3.59公斤霹靂可卡因及約1.65公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，毒品總值約830萬港元。警方亦在單位內檢走一批製毒材料及工具，包括梳打粉、電子磅、測量杯、焗爐、風筒及抽濕機等。政府化驗所科學鑑證主任其後奉召到場，經檢驗後證實該單位曾用作製作毒品。

警方經調查後相信販毒集團由10月中開始在單位進行製毒活動，並利用偏遠村屋逃避警方偵測，該名姓徐(29歲)報稱無業男子目前被捕扣查，他已被暫控一項販毒及一項製毒罪，案件將於明日(5日)在粉嶺法院提堂。警方相信行動成功阻止一批毒品流入市場，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。