近半劏房較街頭熱　室溫最高達35.1°C

全球暖化，基層當災，政府減碳措施刻不容緩。港府承諾爭取於2050年前實現碳中和，並在《香港氣候行動藍圖2050》定下目標，望在2035年前把本港碳排放量從2005年的水平減半。有慈善組織今(4日)發表調查，近半劏房較街頭更熱，溫差最高達5.8度，最熱的劏房高達攝氏35.1度。有近兩成受訪劏房戶房內無窗，更有受訪者曾出現中暑，中暑性抽筋的情況。組織指情況令人憂慮，建議從關愛基金「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」中加入類似地台設計的儲物空間，善用隔熱板降低室內空間溫度的申請，又加快提供較宜居的過渡房屋等。

慈善組織樂施會委託公司，於今年9月以問卷訪問200位住在香港不同地區的低收入劏房住戶，並與其中15位住戶深入訪談。調查結果顯示，逾8成受訪者的單位小於150平方呎，人均面積僅約73呎，較本年公屋人均面積141呎低近一半。組織指訪問期間，研究團隊分別量度劏房內及戶外的氣溫，發現45.5%的劏房室內比街頭更熱，最大溫差高達5.8度。

調查又發現，近6成受訪者不滿意居所的通風，認為劏房內的溫度比戶外更熱；近兩成受訪者所住的劏房沒有窗戶。近7成受訪者表示氣溫太熱，難以集中工作/溫習、精神壓力上升，有近25%人指蚊蟲鼠患問題加劇，另有兩位受訪者曾出現中暑病徵，當中一人更出現中暑性抽筋，情況令人擔憂。

組織指高達98%受訪者未有申請過渡房屋，組織建議從現有的關愛基金「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，增加劏房增設類似地台設計的儲物空間，並且善用隔熱板降低室內空間溫度項目讓租戶申請，並且延長計劃期限。另又建議政府與志願團體或地區組織合作將部分電器、家具設施共享，又盡快利用短期租約用地用作露天停車場，推行過渡房屋。