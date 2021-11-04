警方聯手公屋保安阻止淋油收數案　瓦解收債集團拘8人

警方透過與公共屋邨保安人員合作交流情報及提高防罪意識，於上月17日成功阻止1宗淋紅油非法收數案件，並當場拘捕1名本地男子。及後再於全港多處拘捕6男1女，涉及至少21宗同類刑毀收債案及相關「洗黑錢」罪行，相信成功瓦解一個近月活躍的非法收債集團。

西區警區(刑事)總督察黃宇徽指，警方於10月中旬起分析多宗市民舉報案件，並透過西區警區與港島房屋署合作的「互護居安」計劃，與屋邨管理人員進行情報交流，成功識別一個高危單位，可能將被收債集團滋擾，於是派遣探員到單位埋伏。

及至10月17日晚上，探員在單位外截查一名34歲本地男子，在他身上搜出一封追債信及一樽紅油，相信他正準備犯案，及後再在其私家車上檢獲3支紅油。警方隨即順藤摸瓜調查，鎖定收債集團其餘人士身份，遂於本月1日及2日展開行動，再拘捕6男1女(28至59歲)，包括一名31歲男主腦及部分有黑社會背景人士。

警方經深入調查，相信集團與今年9月至10月、至少21宗全港的同類型收債案件有關，各受害人早前均於社交媒體上獲得一筆數千至1萬港元貸款，及後因無力償還高昂利息，而被人以追數信、淋紅油等形式滋擾。

案中相信有非法放貸集團於社交平台，以申請過程簡單、無需入息證明等優惠條款招倈，又隱瞞實際年利率等資訊。以一筆約4千港元貸款為例，受害人被要求每周償還約400港元利息，直至能一次過清還整筆貸款為止，相關利息遠超法定上限利率。

放貸集團其後便將無法償還的債仔個案轉交被捕的收債集團主腦，並由主腦以「派單」形式分配追債工作於旗下工作組，及後將約每單1千港元酬金存入指定戶口。

8名被捕男女分別涉嫌21項「刑事毀壞」及4項「洗黑錢」，當中4人疑為直接參與收數行動的工作組成員，而其餘4人則為用以收取酬金的銀行戶口持有人，警方相信有人借用親友戶口，或在市面上買入他人銀行戶口用以收取酬金。其中一名被捕男子已被落案起訴刑毀，其餘7人正在保釋候查，警方不排除有更多人被捕。

黃呼籲市民往持牌財務機構借貸，免受非法收債行為滋擾，並拒絕一切賣出、借用銀行戶口的要求，以免誤墮法網。