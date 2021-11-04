涉掟貓被控虐待動物　財務顧問辯稱當時與醫生開玩笑

一名投資銀行財務顧問去年11月帶一隻幼貓到獸醫診所求診，期間疑似向獸醫承認自己將幼貓掟向牆壁令其受傷。涉案財務顧問否認一項殘酷對待動物罪，案件今天(4日)在東區裁判法院續審，被告接受辯方盤問時，稱被捕後沒有向警方解釋當日在診所內只是開玩笑，因為自己被羈留了一天，耽誤重要事情，心情不好，又指自己在首次錄影會面後，真實姓名被透露給傳媒，被告直言不信任調查他的警隊，故沒有在第二次錄影會面補充解釋，更表示「打算等案件結束，再找警隊算帳。」

本案27歲被告蘭天琪，被控於2020年11月21日在香港殘酷地對待而導致一隻4個月大的貓受到不必要的痛苦。操普通話的被告早前出庭自辯，今天在控方盤問下，透露自己當日到獸醫診所求醫時，前台人員態度不佳，而當醫生聽見他打貓，神情十分吃驚，他可能一時童心氾濫，捉弄對方和開一些玩笑。

控方盤問時，問及被告在警署錄影會面時，曾向警員表示，自己曾指示獸醫，稱「我給你錢，你幫我的貓醫治，其他的事你不用管」，但被告卻從來沒有向警員提及診所前台態度不佳，及開醫生玩笑等解釋。被告則稱，自己是個體面人，從未入過警署，當時以為是「走個流程」，又指在內地做買賣的人，經常到公安局協助調查，根本不會上到法庭，當時他到警署筆錄時，只打算「意思意思」。

被告又指，對於調查自己案件的警隊，他非常不信任，指首次到警署錄影會面後，案件並無任何後續，但他的真實姓名、事件經過及貓隻圖片等被新聞報道，質疑警隊有人透露給傳媒，指這是嚴重違法行為，「打算等案件結束，再找警隊算帳。」暫委裁判官朱文瀚將案件押後11月23日續審，聽取控辯雙方陳詞。

案件編號：ESCC1054/2021