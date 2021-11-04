醉酒女子疑遭男友人性侵　事主作供：對方陰莖偏軟未能完全插入

一名年輕女子前年因失戀，在凌晨時分邀請了一名男性友人到酒吧飲酒，期間她喝至「斷片」，早上醒來驚見自己身處家中，而該男友人正在強姦她。懷疑涉案的男子被控一項強姦罪，他否認控罪，案件今日(4日)在高院開審。事主作供指，當時被告正努力嘗試把陰莖完全插入她的陰道，但因陰莖狀態「偏軟」而未成功。她事後向其他友人傾談此事，期間她自責自己「好蠢，點解要亂咁信人」，又自言「好想去死」。

現年32歲被告雷家誠，被控於2019年4月23日在油麻地強姦X。現年28歲、任職自由工作者的X作供指，她在2018年12月一個聖誕聚餐中認識被告，其後她與另外幾個朋友打算學日文，被告介紹了一名日籍廚師教他們，X形容她與被告是朋友關係。

X續指，2019年4月她與男友分手。每當她感到不快時，都想飲醉酒，但因酒量差，飲香檳飲2杯就會「斷片」，故她會找「信得過」的朋友陪飲。她表示，醉酒後的自己和平常判若兩人，聲音變得嬌嗲之餘，更會「見人就挨、攬，好失禮」，而且「無晒記憶」，「完全唔知做緊咩，點樣諗都諗唔番」。案發當日，她因失戀而情緒低落，她邀請過幾名朋友到酒吧，但他們都無法抽空，只有被告願意出席。

X憶述，當日凌晨1時許，2人到太子一間酒吧，他們喝光一支白酒後再點另一支，但當她把第二支白酒倒入酒杯時，她便開始失去記憶。至同日早上7時許，她醒來發現自己在家中，面向天花躺於放在地上的床墊，被告的陰莖已部分進入其陰道，他正「努力緊」，嘗試把陰莖完全插入。X見狀覺得「好驚、好錯愕」，縮腳並瞪大眼睛望被告。被告問她「發生咩事？」她實在太驚慌，無法作聲，被告再問「使唔使買啲嘢食畀你，一陣再返嚟陪你？」X說不用，並打發他離開。

案件編號：HCCC168/2020