少年機舖遭圍毆一度入ICU　16歲被告襲擊罪成判18個月感化令

15歲少年去年在旺角一間遊戲機中心被圍毆，遭人用滅火筒重擊，事後一度在深切治療部留醫，要被切除部分脾臟，亦出現短暫失憶的後遺症，並須長期服藥。警方翻查現場閉路電視影像後拘捕7名青少年，其中6人早已認罪，一名16歲男童經審訊後被裁定蓄意傷人罪不成立，但襲擊致造成身體傷害罪罪成，區域法院暫委法官許肇強考慮被告已經還押超過17個月，決定依從感化官建議，判被告18個月感化令。

本案16歲吳姓男被告，被控於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞遊戲機中心內，與其餘6名被告，有意圖而傷害當時15歲的男事主。

法官引述報告指，被告案發時只有15歲，中三畢業後於職業訓練局修讀電工相關課程，審訊後希望重返校園。法官提到被告曾腳踢事主一下，然後走近倒地的事主，被告解釋自己擔心被朋友杯葛，才踢事主一下，在暴力程度升級、即有人拿塑膠告示牌及滅火筒作武器後，被告就再沒有參與施襲。

被告雖否認有意圖而傷人罪，但在開審前曾承認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害，惟不獲控方接納。法官考慮襲擊致造成身體傷害最高刑罰為24個月，而被告已還押超過17個月，至上月20日被定罪後才獲保釋，故決定判18個月感化令，期間被告要依從感化官指示參與小組活動、遵守每晚10時至早上6時的宵禁令、如有需要要向感化官提供尿液樣本。

案件編號：DCCC 1044/2020