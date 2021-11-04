6.4非法集結案續審　黎智英等3人不認罪　今午裁定是否表證成立

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認控煽惑他人參與、及明知而參與未經批准集結等2罪。案件今（4日）在區域法院續審，辯方中段陳詞指，黎智英在片段中沒有直接呼籲公眾參與六四集會，故無證據指黎實質作出煽惑他人的行為。但控方反駁指，當時黎智英與支聯會等人是同一陣線，在李卓人公開呼籲公眾參與集會時，黎舉起蠟燭以示支持，已屬於煽惑他人的行為。法官胡雅文下午將裁定控罪是否表證成立。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

控方先傳召康文署經理周燕鋒作供。周指康文署因應疫情，在2020年3月28日起宣布關閉大部分康樂設施，有關安排直至同年10月2日才取消。周在六四集會前，已經通知支聯會維園設施被關閉。警長李文彬（譯音）則指，六四當晚約7時半，銅鑼灣記利佐治街及告士打道開始有大批市民出並前往維園，故附近道路需要關閉直至9時多才回復開通。

辯方有中段陳詞，指無證據顯示黎智英有作出實際煽惑他人的行為，如他從未說出呼籲公眾前往維園的說話。控方陳詞則指，當黎智英抵達維園噴水池旁時，即時引來大批記者圍觀，黎自身經營傳媒事業，他定必意識其行為具有號召力。及後黎智英與李卓人、何俊仁等支聯會成員交流，一起燃點蠟燭，並支持李卓人的公開演說。雖然黎智英沒有進入維園，而是乘私家車離開，但他事後受訪指自己「感到鼓舞」，這反映黎知道他出現於維園能夠吸引公眾，造就當晚六四集會的舉行，故才感受鼓舞。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020