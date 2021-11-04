今增7宗輸入病例　包括2船員1印傭　尼泊爾航空禁飛港2周

衞生署衞生防護中心公布，本港今日(4日)新增7宗輸入個案，全部由高風險地區返港，涉及3男4女，年齡介乎35至49歲。截至本日，本港累計12,360宗確診個案，另有少於5宗初步個案。

新增個案中，有2名11月3日從印度經船隻Nicolaos A抵港的男船員，分別49及35歲均無病徵，他們於船上採集的樣本驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株。另有1名37歲女外傭，11月2日從印尼經航班CX776抵港，於機場驗出病毒，她6月23日及7月21日在印尼接種2劑由內地研發的科興疫苗。

此外，有2名患者於11月2日從尼泊爾乘坐RA409航班抵港，於機場驗出病毒，均帶L452R變異病毒株。患者包括1名40歲女子及1名40歲男子，前者無病徵，7月18日及8月7日在尼泊爾接種2劑由內地研發的國藥疫苗；後者則於11月1日發病，3月21日及4月11日在港接種2劑由德國及內地合研的復必泰疫苗。

餘下2名患者從巴基斯坦經阿聯酋抵港，包括1名44歲女子，她10月25日乘EK384抵港，入住葵涌香港荃灣帝盛酒店，期間驗出病毒，並帶有N501Y變異病毒株。她5月23日及6月28日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。另一名患者為46歲女子，10月22日乘EK384抵港，入住九龍城東方富豪酒店，期間驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株。她6月21日及7月19日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

由於尼泊爾航空營運於11月2日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班(RA409)，有2名乘客經抵港檢測而確診新冠病毒，以及有1名乘客未能符合第599H章《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在11月4日至17日期間從加德滿都着陸香港。