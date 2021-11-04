中電明年撥2.2億元助社區　80萬合資格家庭可獲百元消費券

新冠肺炎疫情持續打擊經濟，中華電力有限公司今日(4日)公布，明年將透過中電社區節能基金撥款約2.2億港元，援助各階層有需要人士，包括再推8,000萬港元的「中電消費券計劃」，於明年1月向近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶和1萬個劏房住戶，每戶派發2張總值100港元的消費券，以助帶動本地消費及支援弱勢社群。

受惠的80萬個住宅客戶，可於超過2,800間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券，為期6個月。中電明年亦會撥款5,000萬港元透過中電「全心傳電」計劃，向5萬個合資格家庭，包括長者、低收入家庭、殘疾人士及1萬個劏房住戶，提供一次性加碼電費資助，令每戶的資助總額達1,000港元，以紓減他們電費開支的壓力。

此外，中電將繼續提供資助，協助劏房單位業主重新鋪設其單位的電線，以便安裝獨立電錶，改善劏房住戶的電力安全及居住環境。同時，該公司會向7,000個過渡性房屋住戶，每戶捐贈價值2,000港元的節能電器，提升他們的家居能源效益。

而慳電同樣有獎賞，中電推出全新「中電慳電打氣賞」，鼓勵市民慳電節能，同時為社會各界打氣，包括撥款500萬港元向約500名有需要學生送贈電子學習器材，例如平板電腦或手提電腦及上網數據卡，支援學生網上學習需要；以及撥款450萬港元向經社福機構轉介之有需要家庭的兒童，送贈健康有營的食物包，預計惠及2萬名兒童等。

對於政府將與電力公司檢討明年電費，中電企業發展總裁莊偉茵表示，電費釐訂受一籃子因素影響，包括營運開支、燃料價格、資本投入、電力銷售等，會適時公布電費調整。