DSE中文寫作口語入文嚴重　考生斷言富足必敗家缺推論

考試及評核局今日(4日)出版2021年文憑試(DSE)各科的《試題專輯》，內容涉及評分標準及考生表現等。其中，在中文科寫作卷提到，今年口語入文的情況較往年嚴重，如使用「入面」、「仲有」、「爆哭」、「時不時」等；而配詞不當的情況亦常見，例如「我的眼淚馬不停蹄地流下來」。此外，考卷中有一題要求考生評論「富足的物質條件有利孩子成長」，考生卻推論富足條件的孩子定必成「敗家子」。

考評局在中文科的《試題專輯》提到，其中寫作卷第3題，考生的推論普遍較為粗疏，認為有富足的物質條件，孩子定必炫富，或定必成「敗家子」，而貧窮的家庭一定能培養出有毅力與勇敢的孩子。

又有考生的例子指，愛迪生因有足夠金錢購買燈泡原料而成功發明電燈；深水埗明哥因為小時候家貧而在長大後派飯助人，這些都缺乏分析和論述的情況下，直接將各種有利或不利結果，歸因於物質條件的富足，反映考生的推論偏頗。

報告續指，今年口語入文的情況較往年嚴重，而考生仍多套用四字詞語，例如「總角之年」、「醍醐灌頂」等，有的言簡意賅，有的略嫌堆砌，反映考生能力的高下。