逾200展櫃已運抵香港故宮博物館　組裝工程料明年4月完成

西九文化區管理局董事局今日(4日)召開會議。該局指出，香港故宮文化博物館的建築工程進展順利，自今年9月底取得佔用許可證後，預計於今年年底取得完工證明書。館方自意大利訂造逾200個展櫃已運抵博物館，現正進行組裝工作，開幕展覽及多媒體節目的製作工作預計於明年4月完成，趕及明年5月故宮博物院文物運抵本港前完工，以進行布展工作。

至於西九的其他工程項目方面，該局表示綜合地庫2B和2C區及地下道路詳細設計的顧問合約正進行最後定稿，並將盡快批出相關合約。而演藝綜合劇場L1合約的餘下工程，包括位於柯士甸道西的基礎建設工程及通風大樓工程，目標在明年第1季完成，而L2合約的上層建築工程亦正在地面夾層施工。藝術廣場天橋的橋頂結構、升降機塔、樓梯及兩部電梯則已近完成。裝修工程以及機械、電氣和管道工程現正進行；工程預計在今年底完成，屆時將提高M+的通達性。

此外，M+將在下星期五(12日)正式開放予公眾參觀，由M+開幕日起計的12個月內，所有訪客可以免費入場參觀展覽，有意到訪M+的公眾可於明日(5日)開始在西九文化區或M+網站，或透過西九文化區應用程式預約11月的參觀時段。