樓宇滲水問題嚴重　區議員不滿屋宇署處理成效差

香港不少舊區樓宇老化、日久失修。九龍城區議會今日(4日)召開大會，有區議員指區內樓宇滲水問題嚴重，日日滴水令居民困擾，甚至「水點變水漬、再生銹變成石屎剝落」，批評該署處理成效不理想，擔心對樓宇造成結構性問題。屋宇署署長余德祥指，部門不時會作出檢討。

屋宇署署長余德祥在會議中交代及簡介屋宇署區內工作。區議員潘國華指居民對屋宇署處理滲水個案成效不滿意，批評署方未能處理問題。另一區議員林德成指去年有約39000個案關於滲水問題，很多個案未能找到源頭，如不進行檢測會對居民造成困擾，「日日滴、日日滴」不單止會造成困擾，更會「水點變水漬、再生銹變成石屎剝落」。

余德祥回應稱，滲水個案調查分三階段，包括現場視察、初步渠管測試、建築測試，去年經過篩選後只有14000宗個案需要跟進，當中九龍城區有400宗個案試用新科技檢測，成功率達57%，部門亦會不時檢討程序。

另有區議員關心區內劏房問題。余指政府每年都有大規模行動巡查，如有違法情況，包括劏房單位的防火門被拆除等，政府都會執法。