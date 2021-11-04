港大鑑定脊椎關節炎遺傳風險因子　有助藥物開發改善患者生活

香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊參與1項涉及82萬人的全球研究，並協助確定調控椎間盤發育的SOX5和CHST3基因變異與脊椎關節炎有密切關係，這項研究也發現嶄新的藥物靶點，研究結果已於科學期刊《細胞》發表。

骨關節炎亦即關節退化，能影響膝部、髖部、手部和脊椎等多個關節，是造成年長人士疼痛和殘疾的主要原因。由於病因複雜且發病機制未明，現時尚無法徹底根治。因此，確定骨關節炎的風險因素，對於研發嶄新治療方法十分重要。

是次國際研究分析了來自世界各地、約82萬人的基因，並發現了100個與骨關節炎遺傳風險有關的基因變異，其中52個是首次被發現。其中，港大醫學院團隊協助確定了能調控椎間盤發育的SOX5基因與脊椎關節炎之間的關聯，而CHST3基因除了與椎間盤退化有關，也是與髖關節炎相關程度最高的3個基因之一。

此外，研究也發現椎間盤退化、骨關節炎和背痛之間有很強的聯繫，脊椎關節炎不僅與背痛在遺傳上相關，還與膝部、髖部和頸、肩痛有關。該研究亦發現，相較於體脂總量，體重更與骨關節炎在遺傳上相關。

團隊表示，此項研究具突破性，有助促成日後的研究，發掘嶄新且更有效的治療方法。由於SOX5基因是許多基因的主要調控因子，研究可為鑑定影響脊椎關節炎發展的下游遺傳因子奠定基礎。被確認為與其他骨關節炎有關、並適合用作治療靶點的基因，也可能與脊椎關節炎以及椎間盤退化有關連。若能有效地將針對遺傳風險因子的研究成果，轉化為潛在的骨關節炎藥物，將顯著改善骨關節炎患者的生活質素。