公民科評分參考出爐　考生要指出培養國家觀念　學校教育多重要

高中公民與社會發展科已在中四級實行，考試及評核局今(4日)公布該科首份評分參考，其中要求考生就其所知作答，在培養香港青少年的國家觀念，學校教育有多重要。當局指出，學生若要取得滿分，同時要提及學校教育的不足或限制，包括大學生或初職人士難以透過學校教育培養其國家觀念。

公民科最早在2024年文憑試作考核，考評局公布此科的評分參考，其中一題要求考生就其所知作答，在培養香港青少年的國家觀念，學校教育有多重要。

若考生要取得滿分，學校教育的重要性，包括要提到能提供正確安全的資訊，例如班主任課有助學生認識國家、了解國情，一般網絡資訊或有不當信息或未經證實的流言等，學校教育能幫學生更客觀地認識國家，而學校活動亦多元化，例如「全民國家安全教育日」、內地考察團等，培養學生國家觀念。

另外，其中一題要求考生利用已提供的資料，就營商環境而言，部分人士對國安法實施可能存在的一個疑慮。能取得分數的答案，包括損害營商環境、減低投資者信心、資金流走等。

此題的分題要考生根據資料，清楚說明可如何釋除疑慮，能取滿分的作答包括《香港國安法》能保持香港特別行政區的繁榮和穩定，保障香港特別行政區居民的合法權益，以及資料顯示銀行體系不但沒有資金流失，更有共500億美元流入，仍然有不少內地及海外企業在本港營運或設置地區總部，以上例子均反映本港仍然擁有良好的營商環境。