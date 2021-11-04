台山核電廠首年非計劃停機長達428小時　專家：人員培訓不足

內地廣東省台山核電廠1號機組，今年7月底因核燃料捧破損，宣布關閉反應堆作檢修，至今3個月仍未重啟。有報道今日(4日)指出，該機組自2018年投入運作，首年因「人為因素」導致非計劃停機的時數高達428小時，在內地近10年啟用的36個核反應堆當中表現最差。有專家認為，情況反映核電廠存在人員培訓不足。佔台山核電廠70%股權的中國廣核電力股份有限公司暫未有回覆。

該報道的文章引用了過去3年國際原子能機構出版的「成員國核電廠營運經驗報告(OPEX)」。報告公布全球新開機的核電機組，包括36個內地近10年開機的核反應堆。其數據顯示，有3個機組開機後1年內，便出現「人為因素」導致非計劃停機，其中，台山1號機組情況最嚴重，停機時數多達428小時；山東海陽2號機組及福建寧德3號機組，則分別停機328小時及264小時，其餘33個機組均沒有出現停機情況。

報道續指出，報告使用的數據是由核電成員國及其核反應堆數據員提供。據OPEX定義，「非計劃損失」指核電廠發生非計劃停止發電或非計劃發電量下跌，而報告亦無列明導多次停機的「人為因素」細節。

不過，報道同時引用內地國家核安全局2018年報指，台山核電廠1號機組由2018年開機至年底投入商業運作期間，共發生12宗運行事件，其中有5宗為人為因素；1宗為管理問題；6宗為設備問題。該5宗人為因素事件中，有3宗觸發了反應堆自動停堆，包括誤碰發電機和輸電保護系統中間繼電器、蒸氣發生器壓力過高以及蒸氣發生器水位過高。至於1宗管理事件則為未遵守核電廠運行技術規範事件的緩解措施。

香港核學會主席陸炳林博士指出，人為因素導致的非計劃停堆的時數多寡，主要反映核電廠操作人員的訓練，「是訓練或對機組不熟悉，即是訓練一定要加強，(訓練)有機會不足夠。就等於我初學使用核電廠模擬機組時，基本上會經常觸發自動停堆，熟悉了之後就會好一點。所以如果經常有人為因素導致的未有計劃停堆，即是(操作人員)訓練需要再檢視一下，或者人員的考試方面要再加強。」

陸又指，新式和舊式的反應堆都會出現操作人員不熟悉反應堆的情況，例如大亞灣等舊式反應堆，多數會使用模擬信號(analog)系統，也很考操作員的經驗，「你說新的還是舊的，我認為兩者都會有(不熟悉反應堆的情況)，最主要是看人手訓練是否足夠。」