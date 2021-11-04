外傭檢疫單位爭崩頭　名額1分鐘掃清　中介公司推2500元代訂服務

外傭來港檢疫安排引起熱議，港府雖在早前增加大嶼山竹篙灣檢疫中心單位，但來港外傭人數眾多，仍然有一定供求問題。東網近日發現有商人卻借機圖利，在社交媒體宣傳代辦竹篙灣檢疫中心申請，每次盛惠2,500港元，更指「不成功不收費」。有中介公司表示現時供求緊張，房間1分鐘便搶清光。

本地家庭對外傭需求大，惟港府為防輸入新冠確診個案，外傭來港後仍須坐疫監，但檢疫酒店現時出現「爭崩頭」情況，但有商人卻見有利可圖，並在社交媒體向僱主招手，指僱主只需提供相關資料，便會代辦竹篙灣檢疫中心申請，並揚言「成功後才收費」。東網記者遂以市民身份詢問相關申請收費，對方指每次申請為2,500港元，但未能肯定何時才有位置。

香港僱傭代理協會主席及海外僱傭中心行政總裁張結民指出，現時大嶼山竹篙灣檢疫中心在每周一早上9時才會開放2個星期後，共350間房的名額，但由於需求大，名額「1分鐘就冇晒」。他續表示，政府現時亦有開放提供共500間房間的青衣華逸酒店，與提供共409間房間的荃灣絲麗酒店酒店作為指定檢疫設施，但前者已爆滿至12月尾，後者11月亦經已無位。張又指，現時本港仍需約6,000名外傭，按現時供應，「半年都嚟唔到」，料要7至8個月時間才可以消化，期望政府再加開1,500間房，以加快進度。

政府10月22日起，在大嶼山竹篙灣檢疫中心提供額外200個單位，即合共1,000個單位供來港工作的外傭作檢疫用途，連同2間酒店約900間房間，合共有約1,900個單位用作外傭檢疫之用。