2地產代理為開單　涉以虛假文件交易遭廉署拘控

廉政公署昨日(3日)落案起訴2名地產代理，控告兩項代理人串謀使用文件意圖欺騙其主事人罪名，違反《防止賄賂條例》和《刑事罪行條例》，其中一人另被控9項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名。案件涉嫌使用11宗虛假物業交易的相關文件，以欺騙其任職的地產代理公司，而有關物業交易涉及代理佣金共逾720萬港元。2人獲廉署准予保釋，以待明日(5日)在九龍城裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，落案起訴香港置業有限公司2名前地產代理共11項控罪。被告為林怡恒(45歲)及李穎彤(58歲)。

案發時，林怡恒是香港置業何文田一間分行的分行經理，李穎彤則是香港置業九龍城一間分行的地產代理。兩間分行由同一名高級區域董事管理。事緣在2017年11月至2019年8月期間，林怡恒兩名下線地產代理及李穎彤被列入連續三個月及九個月沒有營業額的地產代理，香港置業可發警告或建議離職。

其中9項控罪指林怡恒涉嫌使用9份物業交易文件誤導香港置業，當中提到林的7名下線地產代理促成該9宗物業交易，涉嫌載有虛假、錯誤或欠妥的陳述。餘下2項控罪指林及李兩人涉嫌與上述高級區域董事一同串謀，利用2份物業交易文件誤導香港置業，指李穎彤以及林的2名下線地產代理促成該2宗物業交易。