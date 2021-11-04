11.9開放第3針接種　6類免疫抑制人士或須捱第4針

澳門新冠感染應變協調中心今日(4日)公布，澳門決定實施新冠疫苗加強劑接種計劃，對象為完成疫苗接種程序，即打滿2針6個月的合資格人士。計劃將分2階段實施，接種地點為澳門18個疫苗接種站。從事較高風險工作人員、免疫力相對較低的人士，以及免疫功能中重度抑制人士可於下周一(8日)早上9時預約，並於下周二(9日)早上9時接種；而第二階段則為其他合資格人士，實施日期將於稍後公布。

就接種疫苗種類方面，接種者可選擇由內地研發的「國藥」滅活疫苗和由內地及德國共同研發的「復必泰」疫苗。前者適用於打齊2針，且接種滿6個月的18歲或以上人士；而後者則適用於打齊2針、接種滿6個月，且18歲或以上、從事較高風險工作、免疫功能相對較低、在院舍內或集體居住環境中居住、擬前往高風險地區或國家、以及所有60歲長者。

澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，加強針計劃首階段包括3類人員，其中當地從事高風險工作約有6萬人，絕大多數需要接種加強針；免疫功能低下人數很難估算；中重度免疫功能抑制人士約有1萬人，預計首階段要為逾10萬人接種加強針。

澳門應變協調中心建議，6類中重度免疫抑制人士接種第3劑甚至第4劑新冠疫苗，包括正接受積極癌症治療癌患者、接受器官移植、正服用免疫抑制藥物人士、曾接受幹細胞移植不足2年或仍服用免疫抑制藥物人士、中重度原發性免疫缺陷人士、晚期或未經治療HIV感染者、使用高劑量皮質類固醇，或其他可能抑制免疫反應的藥物積極治療人士等。有關人士需接種第2針滿28日後，再打第3針(附加劑，屬於初種系列的延伸劑次)，而接種第4針(加強劑)則須再隔半年。

澳門當局建議接種人士選擇接種加強劑種類時，優先選擇相同技術路線的疫苗，也可按個人意願選擇不同技術路線的疫苗，惟接種前須簽署知情同意書。