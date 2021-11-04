研究指第3針打復必泰抗體水平逾9成　成效遠超科興

新冠變種病毒全球肆虐，港府跟隨專家委員會建議，於昨日(4日)公布第3針新冠疫苗接種安排，免疫力弱及高感染風險人士為優先組別，料有186萬人可率先打針，並定於明日(5日)起可網上預約接種，最快本月11日打針。今日(4日)有消息指，中大團隊早前為已接種新冠疫苗的市民進行研究，為80名已完成接種2劑由內地研發的科興疫苗，但抗體水平仍呈偏低狀況的市民，再打多1針由內地及德國合研的復必泰或科興，然後於1個月後再為他們進行Delta變種病毒時替代中和抗體水平檢測。結果發現，第3針打復必泰的市民抗體水平可達95%，而第3針接種科興的市民抗體水平卻只有48%，而在面對原始病毒時則為57%。因此，團隊認為對於接種科興效果不顯著的市民，他們第3針接種復必泰，效果會較科興更明顯。

政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前亦向傳媒表示，根據數據，接種2劑科興疫苗的市民，第3針轉打復必泰後，他們的抗體水平會較高。他又引述研究，3針均接種科興的市民，即使第3針的抗體會提高，但抗體水平亦遠不及復必泰，隨着時間，半年後抗體會跌到很低，要打第4針也不為奇。

許補充，檢視不同國家的策略，建議有免疫系統失調的高危人士，例如癌症病人或器官移植人士、洗腎、愛滋病、風濕病等，應接種第3針疫苗，與第2針相隔至少4周。他又指市民若無迫切需要到海外，不建議接種疫苗的人去檢驗抗體，因目前仍未清楚究竟抗體水平要多高才能提供足夠保護。