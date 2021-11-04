認非禮5未成年女童　私家偵探還押候懲

一名私家偵探去年先後向4名9至16歲女學童搭訕，藉口欲拍女童校服校徽照片，或向女童打聽他人，乘機撫摸對方胸部。其中一名女童更被他帶到梯間，然後他在女童面前手淫。他並用手機把自己的犯案過程拍下。他被捕後，警方再發現多一名受害女童的猥褻影片，及逾百條他收藏的兒童色情片段。他則向警方稱有接觸女學生之癖好，因「鹹濕」而犯案。這名私家偵探今天（4日）於西九龍法院承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、非禮等8罪，求情稱他或因照顧喜看兒童色情物品的父親，而受其影響。法官最終決定將他還押至本月18日判刑，期間為他索閱精神及心理報告。

被告叶厚鑫（30歲），承認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為、3項非禮、1項作出有違公德行為、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項製作兒童色情物品、及1項管有兒童色情物品罪，涉及4名9至16歲女童，及1名身份不詳的女童。本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓處理。辯方求情指被告初犯，同意控罪嚴重及令人不安。被告案發前從事調查工傷工作，有一名女朋友，而其父母於數年前離異，只餘他與父親同住。惟其有觀看兒童色情物品癖好的父親及後患癌，被告因要照顧父親，或在「困獸鬥」的情況下不知不覺受到影響，惟現在其父已經離世。被告明白此不能成為犯事藉口，他事後已後悔，並撰寫信指明白傷害了多名事主，又感謝警員及時拘捕他，更對其任職警員的胞弟的升遷或會因而受影響而感愧疚。

案情指去年5月8日，被告向獨自坐在大廈外的女童W（9歲）搭訕。他向W展示一幅照片，問W是否認識照片中人時，被告突然把W拉到一梯間，繼而在W面前手淫，並要求W脫下口罩及觸摸其陰莖，但W拒絕。W其後告知母親報警。被告及後在同年7月，先後向12歲女童X及16歲女童Y藉口拍攝校服校徽，乘機碰2人的胸部，2人跑走並把事件告知家人。同年9月，被告向13歲女童Z重施故技，把Z帶到後樓梯摸胸非禮，又從後掀起她的裙子，Z受驚跑走。

警方調查後拘捕被告，揭發其手機內藏有其犯案過程的片段，更曾在便利店偷拍Z的裙底照。警方又從其手機錄像中，揭發他曾以另一名女童的手替自己手淫，又把陰莖放到該女童口中後射精。另被告亦管有145段兒童色情片段，及128張兒童色情照片。被告警誡下稱「一時鹹濕而非禮女童」，他在錄影會面中承認犯事，及有接觸女學生的癖好，因性衝動而犯案。

案件編號：DCCC 270/2021