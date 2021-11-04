美籍男生涉逼同學性交　事主供稱校內有「強姦文化」

美籍男學生涉嫌在前年多次迫使當時13歲女同學與他發生性關係，他現被控向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、非法性交及威脅促致非法性行為等4項罪名。案件今天(4日)在東區裁判法院審訊，辯方盤問事主X時，質疑X庭上指被強姦，但從未有向學校曝光事件。X回應指校方不支持她，反而指摘她令自己置身在危險中，認為校方會用盡一切方式保護校譽。辯方又呈遞1張社交媒體下載的照片，指事發後X身穿比堅尼泳衣參與遊艇派對，被告亦在場，照片中X手持飲品，臉露笑容。X則解釋指除被告外，船上皆是她的朋友，又稱若然她不笑，被告就會充滿攻擊性。

現年17歲的男被告，被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項與年齡在16歲以下的女童非法性交、及1項以威脅促致他人作非法的性行為罪。控罪指被告於2019年4月至5月期間某天，在香港島某個會所的2樓男淋浴間，向女童X作出嚴重猥褻行為；及於同年4月至5月的另外2天，2度在港島另一會所與13歲的X非法性交；及於同年6月某天在赤柱大街某樓宇天台，以威脅手段，即聲稱不會離開上址，促使X作非法的性行為。

事主X今續出庭作供，接受辯方大律師的盤問。辯方指在2020年10月2日，X曾在母親陪同下，與副校長和學校輔導社工會面，但X只向校方透露在會所內遭被告強迫口交，但又沒透露其他3次事件。辯方又質疑X在庭上指稱2度遭被告強姦，及曾遭威脅下性交，但X在警方錄影會面中，亦從未透露被姦。

X解釋指，校方在首次會面中未達到她的期望，指副校長不支持她，反而質疑X為何要讓自己置身危險當中。X又指會面中副校長的說話，使她意會到對方會用盡一切方式保護學校聲譽，形容對方責難受害者，並指學校流傳「強姦文化」(Raping Culture)，當她要求同班的被告調班時，校方反而提議她調去其他班別。X稱她有向警察表明，自己是不情願地與被告性交。案件將於下周四(11日)續審。

案件編號：ESCC1319/2021