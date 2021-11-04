因長期病患求診威院後轉沙田醫院　八旬翁證染退伍軍人症

1名88歲男病人有長期病患，於上月初開始出現氣促及喘鳴，上月1日到威爾斯親王醫院急症室求診並於同日入院，其臨床診斷為慢性阻塞性肺病惡化和心臟衰竭，再於上月8日情況穩定後轉送沙田醫院療養。衞生署衞生防護中心今日(4日)表示，其尿液樣本經化驗後，證實帶有對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原，初步調查顯示，上述病人於潛伏期內沒有外遊。

防護中心正聯同沙田醫院展開流行病學調查，並正追蹤病人的接觸者，包括該院職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

同時，防護中心亦已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗，並已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。而在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。