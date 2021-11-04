接種科興疫苗後死亡研訊　專家指疫苗或令心肌梗塞惡化

63歲消防工程顧問公司東主今年2月接種首劑科興疫苗、於2天後死亡，死因庭今天（4日）繼續就事件展開研訊。港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇今天以專家證人身份作供，表示不排除疫苗令死者的急性心肌梗塞併發症惡化，最終導致死亡，但就肯定死者在接種疫苗之前已有心肌梗塞問題。

張教授根據死者2017年於浸會醫院接受心血管電腦掃描的報告，指出死者李宇根當時部分血管已經有中度到嚴重程度的收窄，加上他有三高，又是煙民，可致某程度的冠心病，而死者當時似乎不特別想「通波仔」。不過張強調，他認為死者沒做通波仔手術並非致死原因，有否接受手術與心肌梗塞並無直接關係。加上死者有糖尿病，令醫院較難發現他患有心肌梗塞。

張教授續指，糖尿病、高血壓、冠心病患者應該要接種疫苗，但須在病情穩定、個人最佳狀態之下接種。即使是健康的人，如果有傷風感冒等不適，一般都會建議康復後才接種。而患急性心臟病、心肌梗塞、最近曾中風者，就不建議在短期內接種。

張教授表示，死者於離世前數小時到伊利沙伯醫院急症室求醫，當時心電圖顯示他並沒有心肌梗塞，也沒有急性心臟病，加上死者有肺炎病史及吸煙習慣，故醫院診斷死者是慢性肺阻塞病，安排他入住內科病房，而非心臟加護病房或深切治療部。由於死者是二型糖尿病人，醫生較難發現他患有心肌梗塞，其神經線敏感度及痛楚程度較低，以致心電圖發現不到他有心肌梗塞。雖然照心臟超聲波可以觀察心臟功能及活動，但一般公立醫院要排期至少一個月才可以安排檢查。張教授認為伊院當時的處理與一般公立醫院一樣，並無犯錯。而醫生當時除了處方激素及抗生素，都有處方治療心肌梗塞用的去水藥及嗎啡給死者。

張教授認為死者的心臟年齡有如80歲老人。由於解剖報告顯示死者的心肌梗塞已經出現約兩至三星期，故心肌梗塞不可能由疫苗引發，但不排除接種疫苗後，死者的心肌梗塞併發症情況變得惡劣，成為壓倒死者的「最後一根稻草」。張教授最後指，如果當日在官涌疫苗接種中心，死者有提及自己患三高而且控制得未如理想，醫護人員應該會建議他等待情況穩定後再接種。

案件編號：CCDI-182/2021