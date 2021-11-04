促交代馬頭圍邨重建時間表　區議員質疑「10年先研究完」

政府於新一份《施政報告》建議西環邨及馬頭圍邨的重建計劃。九龍城區議會今日(4日)討論馬頭圍邨重建事宜，不少區議員促政府交代重建及研究時間表，直言「研究幾十年」難以提升市民的生活質素。房屋署則回應指，有時間表會交予居民及區議會，會盡量研究周邊用地以提升發展潛力。

區議員林德成在會議上指部門應該積極作為、交代重建計劃時間表，更指出重建計劃正在排隊，部門未能緊貼重建步伐、需要加快，「研究幾十年、十年八載，其實都提升唔到生活質素」。另一區議員潘國華則追問房委會重建研究日期，強調研究不可無了期，質疑「10年先研究完咪有排搞？」

另一區議員何華漢則關注居民的遷置用地，認為「2棟樓就足以安置」，促房屋署以小區形式重建，又希望政府「思維發展開啲，唔好話隔籬邨唔關我事」。

房屋署職員回應指，需要研究細節，探討外圍土地的社區配套、交通、景觀影響等。她指馬頭圍邨涉及2075單位，需要分階段遷移，但都是初步研究，有具體安排會通知居民、區議會等持份者，並會將議員意見反映給相關部門。