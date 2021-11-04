政Whats噏：冀推動體育普及化　貝鈞奇爭取港辦全運會開幕

今屆全運會港隊總結奪得2金、7銀、7銅成績。

儘管早前嘅東京奧運掀起一股運動熱潮，但曠日持久嘅新冠肺炎疫情令好多體育活動都受影響。東京奧運香港代表團團長貝鈞奇今日(4日)出席1個慈善跑活動嘅啟動禮，期間佢提到體育運動普及化，東京奧運無疑係一次良機，但若果將慈善活動同體育活動結合，佢更加樂見咁話。

講起體育運動，貝鈞奇話自己主要以步行為主，唔多跑步。但佢話希望藉東京奧運熱潮推動運動普及化，強調運動不分種類、強弱，主要係畀各年齡層人士都能夠參加，促使政府積極推動運動產業。對於香港將與澳門同廣東省合辦2025全國運動會賽事，佢就話會繼續爭取全運會開幕儀式、以及更多比賽項目喺香港舉行喎。

講返貝鈞奇出席嘅慈善跑活動啟動禮，話說有團體由2017年開始，每年舉辦一次愛心慈善跑，冀透過跑步行善助人之餘，亦增進環境保育以及海洋生態嘅知識，但過去2年慈善跑因為社會事件同埋疫情要改為線上舉行，今年先至恢復為實體賽事。佢話樂見慈善活動同體育活動結合，亦希望參加者可以邊跑邊了解生態保育，都算係為地球環保出一分力。